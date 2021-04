OL : De Sciglio, Lyon refuse de payer un transfert

Dans : OL.

Prêté cette saison à l'Olympique Lyonnais par la Juventus, Mattia De Sciglio ne dit pas non à un transfert définitif à l'OL. Mais Juninho et Jean-Michel Aulas ne sont pas emballés.

L’Olympique Lyonnais a obtenu le prêt sans option d’achat de Mattia De Sciglio, une opération réalisée par Juninho à la demande de Rudi Garcia. Le latéral de 28 ans a clairement fait savoir à plusieurs reprises qu’il se sentait bien à Lyon et qu’il était prêt à définitivement quitter la Juventus pour s’engager avec le club rhodanien. Une option qui semblait tenir la corde ces dernières semaines, l’international italien étant notamment évoqué dans le cas d’une opération avec Houssem Aouar. Mais ce mercredi, David Barbet, insider lyonnais, a annoncé que Mattia De Sciglio n’était pas une priorité de l’Olympique Lyonnais et que sauf retournement de situation le défenseur allait repartir à la Juventus une fois la saison terminée.

De Sciglio, c'est 0 euro ou rien à Lyon

Pour David Barbet, il est impossible que Jean-Michel Aulas dépense le moindre centime concernant le latéral italien. « Concernant Mattia De Sciglio, je pense qu’effectivement c’était une volonté de Rudi Garcia de le faire venir. Alors oui c’est un joueur qui fait des prestations correctes, mais qui n’est pas un top joueur. De ce que je sais, il est plus proche de retourner à la Juventus que de rester à l’Olympique Lyonnais. Le seul moyen qu’il reste à Lyon serait que la Juventus le libère de son contrat, et là l’OL regardera pour le conserver. Mais s’il y a une indemnité de transfert, alors Mattia repartira d’où il vient », a expliqué, dans un live sur Twitch, le journaliste proche de l'Olympique Lyonnais. La signature de De Sciglio à Lyon n'est donc pas acquise, contrairement aux rumeurs et aux espoirs de l'international italien. On voit en effet mal la Juventus céder son joueur, qui a encore un an de contrat, le prochain mercato étant le dernier pour le vendre.