OL : Lyon prépare un coup prodigieux à gauche

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Priorité de l’OL au poste de latéral gauche au mercato, Nicolas Tagliafico n’a toujours pas donné son accord au club rhodanien.

L’Olympique Lyonnais et l’Ajax Amsterdam ont trouvé un accord depuis une dizaine de jours pour un transfert avoisinant les 4 millions d’euros. Nicolas Tagliafico dispose d’un bon de sortie et il correspond au profil de joueur recherché par Peter Bosz. Mais alors que L’Equipe dévoilait l’existence d’un accord de principe entre le joueur et l’OL ce mardi matin, il semblerait que cela ne soit finalement pas le cas. En effet, la presse néerlandaise a climatisé les supporters lyonnais en confiant que Nicolas Tagliafico n'était toujours pas chaud à l’idée de rallier la capitale des Gaules. Dans l’impasse, ce dossier est sur le point d’être abandonné par l’état-major de l’Olympique Lyonnais. Et selon les informations de Foot Mercato, un plan B a été activé par Bruno Cheyrou ainsi que par la cellule de recrutement lyonnaise.

Un « gros » plan B derrière Tagliafico

« Info : 53e retournement de situation dans le dossier du latéral gauche de l'OL. Le dossier Nicolas Tagliafico est finalement encore loin d'être bouclé. Un autre gros dossier est étudié en parallèle devant les nouvelles hésitations de l'Argentin » a publié le journaliste Sébastien Denis. Un temps évoqué à l’OL, Pervis Estupinan ne devrait pas rejoindre la capitale des Gaules. Dans son édition du jour, L’Equipe révélait que Quentin Merlin (Nantes) était l’une des pistes de secours de l’OL à ce poste de latéral gauche. Est-il le « gros » dossier de l’OL en cas d’échec pour Nicolas Tagliafico ? Les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent déjà lancer leurs pronostics sur les réseaux sociaux. De son côté, Peter Bosz espère qu’un latéral gauche arrivera d’ici le début de la saison. Sans quoi c’est Henrique ou Léo Dubois -s’il est toujours là- qui devra débuter la saison à ce poste. Sans offrir beaucoup de garanties…