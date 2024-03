OL ‍: Lyon prend 0-3, Lacazette mort de rire, ça ne passe pas

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Absent du groupe de Pierre Sage pour le match entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens, Alexandre Lacazette a assisté à la lourde défaite de son équipe depuis les tribunes du Groupama Stadium… en franche rigolade par certains moments. Ce qui ne passe pas chez les Gones.

Cette saison, il existe bien un OL avec Alexandre Lacazette et un OL sans son capitaine. Il faut dire que sans son attaquant vedette, Lyon n'a gagné aucun de ses 4 matchs en Ligue 1 (1 nul, 3 défaites), alors que le club rhodanien comptabilise 40 % de succès (8/20) avec son buteur. Une statistique qui s’est donc confirmée ce dimanche soir à l’occasion de la lourde défaite contre Lens (0-3). Après six victoires toutes compétitions confondues, Lyon a effectivement lourdement rechuté à domicile. Et le moindre que l’on puisse dire c’est que l’absence du Général Lacazette s'est faite ressentir.

Remplacé par Orban, celui qui a inscrit 9 des 14 buts de l'OL sur les 10 dernières journées de championnat était absent du groupe de Pierre Sage. Touché à une cuisse lors du quart de finale de Coupe de France contre Strasbourg cette semaine, l’ancien buteur d’Arsenal a été ménagé pour ce match contre Lens. Il était malgré tout présent dans les tribunes du Groupama Stadium... avec un gros sourire aux lèvres quand la caméra d’Amazon Prime Vidéo a fait un gros plan sur lui en deuxième période, alors que son équipe perdait largement. Visiblement, la rigolade était de mise car tout son entourage était mort de rire à ce moment. Une scène qui a agacé les supporters lyonnais, qui n’ont pas apprécié l’attitude de leur capitaine alors que l'OL était en train de prendre l'eau sur la pelouse.

Lacazette, dernière fois que je te vois rigoler en tribune alors qu’on prend 3-0! — Arkek| 🪂 (@_Vr007) March 3, 2024