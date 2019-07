OL : Lyon pouvait faire mieux, il innocente Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais s'est classé troisième de Ligue 1, ce qui était l'essentiel puisque le club de Jean-Michel Aulas s'est ainsi qualifié pour la Ligue des champions. Mais nombreux sont ceux qui pensent que l'OL pouvait non seulement finir devant Lille mais également tenir tête un peu plus longtemps au Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs l'avis de Tanguy Ndombele, qui dans L'Equipe avoue avoir des regrets au moment de quitter Lyon pour rejoindre Tottenham. Mettant hors de cause Bruno Genesio dans cette saison mitigée, le milieu de terrain estime que ses coéquipiers et lui sont responsables.

Et Tanguy Ndombele de faire le bilan de son ultime saison à Lyon. « Je pars avec un petit goût d'inachevé. Collectivement, on aurait pu mieux faire sur les deux saisons, notamment la dernière. C'est notre responsabilité à nous les joueurs. Beaucoup ont dit "le coach, le coach" (Bruno Genesio), mais c'est nous. Avec notre équipe, il y avait moyen de faire quelque chose. Lille a fait une très bonne saison. Après, sur le papier, on avait une meilleure équipe. À titre personnel, j'aurais dû être plus efficace. Beaucoup ont dit : "Il n'est là que dans les gros matches", mais non, pas du tout. J'ai essayé de donner le maximum à chaque fois. Le coach m'a fait progresser. Il m'a tapé dessus quand il le fallait. Il a bien joué son rôle », fait remarquer le joueur des Spurs, qui va désormais découvrir un autre championnat, mais également un autre entraîneur en la personne de Mauricio Pochettino.