OL : Lyon plombe Dembélé, JPP envoie une papinade

Deuxième meilleur buteur du championnat de France avec 10 réalisations, Moussa Dembélé est bien moins efficace depuis le début de la saison en Ligue des Champions.

Un problème majeur que l’ancien attaquant du Celtic Glasgow serait bien inspiré de gommer ce mardi soir à l’occasion de la réception du Red Bull Leipzig lors de la finale du groupe. Mais comment expliquer cette différence d’efficacité entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions pour le buteur de l’OL ? Interrogé par Eurosport, Jean-Pierre Papin est convaincu qu’il ne s’agit pas d’un problème de niveau. Selon le Ballon d’Or 1991, c’est plutôt l’animation offensive de l’Olympique Lyonnais qui ne permet pas à Moussa Dembélé de briller.

« Sincèrement, c'est compliqué à expliquer. Et même avec le Celtic, il a marqué en C1. Donc ce n'est pas une question de profil. Les joueurs sont maintenant très attachés à bien tenir les consignes, à bien défendre en Ligue des champions. On est peut-être moins focalisé sur soi. C'est collectif, ce n'est pas qu'individuel. Je pense que c'est surtout lié aux soucis de l'attaque lyonnaise. Collectivement, les Lyonnais n'ont pas trouvé les solutions pour répondre aux difficultés de cette Ligue des champions. Avec son style de jeu, Dembélé est hyper dépendant des autres. Quand certains joueurs ne sont pas là, c'est plus difficile pour lui. Il a besoin d'avoir des ballons, d'avoir des centres. Même si ça reste un battant, qui peut créer des brèches balle au pied, il est souvent moins juste quand il doit finir une action après avoir fait la différence tout seul » a confié l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, pour qui Moussa Dembélé doit persévérer à la pointe de l’attaque lyonnaise afin d’inverser enfin la tendance en C1.