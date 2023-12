OL ‍: Lyon ne sait pas comment se débarrasser de Mama Baldé

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Au fond du trou du côté de l’Olympique Lyonnais, Mama Baldé s’apprête à vivre une deuxième partie de saison aussi compliquée que la première alors que son club ne va pas pouvoir s’en séparer durant le mercato hivernal.

Disposant d’une enveloppe de 50 millions d’euros durant le marché des transferts de janvier, le club rhodanien devrait notamment s’attacher les services d’un nouvel avant-centre pour suppléer ou concurrencer Alexandre Lacazette. Un rôle qu’aurait normalement dû jouer Mama Baldé cette saison, sauf que l’attaquant de 28 ans n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui depuis son transfert estival… Débarqué dans le cadre d’un prêt payant de 2 millions d’euros, assorti d’une option d’achat de 6 ME automatique s’il dispute 55 % des matchs de son club cette saison, Mama Baldé est loin de son meilleur niveau à l'OL.

Plutôt bon avec Troyes la saison dernière, lors de laquelle il avait marqué 12 buts en L1, le buteur de Guinée-Bissau n’a toujours pas trouvé le chemin des filets sous le maillot lyonnais. Malgré 10 bouts de matchs et 397 minutes de temps de jeu au compteur, Baldé est devenu la risée des supporters après avoir raté des occasions improbables. Trimbalé partout sur le front de l’attaque par Fabio Grosso, l’attaquant ne fait pas partie des plans de Pierre Sage. Mis à l’écart du groupe lyonnais depuis plusieurs rencontres, Baldé n’a plus joué depuis le 2 décembre dernier, et le bout du tunnel semble encore loin. Alors que faire pour relancer Baldé ?

Lyon va devoir garder Mama Baldé jusqu’à la fin de la saison

🚨Le cas Mama Baldé au coeur des débats ? 🚨@footmercato explique que le cas Mama Baldé interpelle fortement en interne 🤔



L'international guinéen déçoit énormément et a même été écarté du groupe par Pierre Sage. L'idée de rompre le prêt à été évoquée du côté de l'OL mais… pic.twitter.com/fy6q0JTTTZ — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) December 28, 2023

Les dirigeants de l’OL ont pensé à casser son prêt, mais cela semble impossible, comme l’explique Foot Mercato : « Les dirigeants se sont rapidement ravisés devant l’impossibilité juridique de l’opération. Pour que cela puisse arriver, il faudrait qu’un autre club le recrute en janvier aux mêmes conditions qu’à l’OL pour que Troyes accepte de rompre le prêt ». Autant dire qu’aucun autre club ne voudra recruter un joueur à la dérive avec le même salaire que l’été dernier.

🔴 𝑺𝒆́𝒍𝒆𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 🔵



🇬🇼 Mama Baldé est convoqué par la Guinée-Bissau pour disputer la CAN 2024 pic.twitter.com/9LSSPivwxu — Olympique Lyonnais (@OL) December 28, 2023

En attendant de savoir s’il aura droit à une seconde chance de la part de Pierre Sage, qui devrait rester sur le banc de touche de l’OL jusqu’à la fin de la saison, Baldé va tenter de se relancer avec sa sélection lors de la Coupe d’Afrique des Nations en début d’année 2024. Leader de l’attaque de la Guinée-Bissau, le néo-Gone tentera de retrouver son meilleur niveau, avant de revenir au Groupama Stadium avec l’envie de se racheter en faisant taire les critiques. Si ce n’est pas le cas, Baldé sera probablement lâché par l’OL au prochain mercato et ce recrutement sera considéré comme un véritable flop de la part de la nouvelle direction sportive en place sous les ordres de John Textor.