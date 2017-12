OL : Lyon n’est pas aimé, c’est la faute d'Aulas annonce Roustan

Dans : OL, Ligue 1.

Personnage incontournable du paysage footballistique français, Jean-Michel Aulas ne laisse pas indifférent.

La construction de l’Olympique Lyonnais presque de A à Z provoque des applaudissements nourris et mérités. Sa faculté à se renouveler sur le long terme, avec notamment le projet de la construction de son propre stade, fait sa fierté légitime. Mais l’autre facette du président lyonnais plait beaucoup moins. Notamment auprès de Didier Roustan, le journaliste et chroniqueur de L’Equipe, qui s’est penché sur son cas lors d’une émission sur Europe 1. Pour cet inaltérable amoureux du jeu et du ballon, Jean-Michel Aulas dépasse clairement les bornes dans sa communication, et notamment ses messages lapidaires sur Twitter, qui cristallise la haine à l’égard de son club.

« Je pense qu'il devrait prendre de la hauteur. Il a fait des choses formidables mais, à mon sens, des conneries aussi. Si Lyon est un club qui devrait être plus aimé, c'est à cause de Jean-Michel Aulas. Ça fait beaucoup de tort. Il est toujours là à râler après les arbitres, à insulter ceux-ci, à insulter ceux-là... Au départ, je croyais que ce n'était pas son compte. C'est limite puéril. Il insulte même certains de ses supporters », a balancé Didier Roustan, pour qui Jean-Michel Aulas, qui se dit proche de ses supporters et de ses ennemis avec cette communication sur les réseaux sociaux, gagnerait à être beaucoup moins cash dans ses interventions, qui sont en effet parfois musclées.