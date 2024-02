OL ‍: Lyon lui fait peur, Daniel Riolo casse l'ambiance

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Les supporters de l’OL viennent de passer une semaine fantastique avec trois succès de rang contre l’OM, Lille et Montpellier. Des victoires qui redonnent le sourire même si le succès acquis dans la douleur dimanche contre le MHSC n’est pas de nature à rassurer les observateurs.

Dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais a galéré pour venir à bout de Montpellier. Rapidement menés au score, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont ramé mais ont fini par inverser la tendance dans le dernier quart d’heure. Dans le jeu, la prestation de l’équipe de Pierre Sage était clairement moins aboutie que celles contre l’OM il y a une semaine ou contre Lille en Coupe de France mercredi soir. L’essentiel est bien sûr d’avoir gagné pour continuer à remonter au classement puisque les Gones sont désormais 13es mais dans le jeu, il ne faudra pas reproduire ce type de prestation trop souvent pour ne pas redescendre dans les abysses du classement. Au micro de RMC dans l’After Foot, Daniel Riolo a mis les joueurs de l’Olympique Lyonnais en garde car pour lui, l’équipe lyonnaise était « flippante » par moment contre le MHSC dimanche après-midi à La Mosson.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

« Lacazette a retrouvé son grade, je le remets général. Le but qu’il est allé chercher au moment où Lyon n’est pas bon du tout dans le match, c’est très bon même s’il y a une erreur de Lecomte sur le but. Pour revenir à la rencontre, je trouve que la victoire est très heureuse. Par rapport à ce qu’on a vu dans les derniers matchs, je m’attendais à un Lyon plus conquérant. Sur les 75 premières minutes du match, l’OL était redevenu l’équipe qui se fait fesser par n’importe qui comme il y a deux mois. Il n’y avait rien, il n’y a même pas eu de ressources en fin de match c’est juste que Montpellier a tellement raté d’occasions… Montpellier a vraiment eu beaucoup d’occasions de 2-0 pour plier le match. Ils ont laissé la porte ouverte et ce dernier quart d’heure n’aurait surement pas donné grand-chose sans les éclairs de Lacazette et de Caqueret. Ils viennent de passer une semaine fantastique mais il ne faudra pas faire l’économie de l’analyse, les 75 premières minutes étaient vraiment flippantes » a prévenu Daniel Riolo, très élogieux sur l’OL depuis deux matchs mais qui a cette fois été déçu par la qualité de la prestation des joueurs de Pierre Sage. A coup sûr, il faudra montrer un visage plus conquérant contre Nice vendredi prochain afin d’espérer un résultat positif au Groupama Stadium.