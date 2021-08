OL : Dimitrios Pelkas, une offre de Lyon à 7ME

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais serait revenu à la charge concernant Dimitrios Pelkas, l'international grec de Fenerbahçe. Mais le club turc n'a pas accepté cette proposition, tout en continuant à négocier.

Agé de 27 ans, Dimitrios Pelkas est une des valeurs sûres de Fenerbahçe, et à deux ans de la fin de son contrat avec le club stambouliote, le nom du milieu de terrain est régulièrement associé à l’Olympique Lyonnais. Ce dimanche, le média sportif turc Fanatik affirme que Jean-Michel Aulas aurait transmis une offre de 7 millions d’euros afin d’obtenir la signature de Dimitrios Pelkas. Une proposition qui a été immédiatement rejetée par Fenerbahçe, la direction du club ayant décidé que le joueur ne sera pas cédé à moins qu’on lui dépose un chèque de 10 millions d’euros sur la table. Ali Koc, le grand patron des Kanaryalar, est convaincu que l’intérêt de l’OL est tel quel cette offre finira par arriver et qu'il n'y a donc pas d'urgence à se décider.

Fanatik précise que Peter Bosz insiste fortement auprès de Juninho pour qu’il fasse signer Dimitrios Pelkas, et que le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais est attendu « dans les prochains jours » en Turquie afin de faire une nouvelle offre à Fenerbahçe pour son joueur. A une semaine du début de la saison de Ligue 1, et à désormais un mois de la fin du mercato, l'OL a clairement besoin de recruter, mais pour l'instant la piste Pelkas n'a jamais été évoquée en France, même si Juninho a pris l'habitude de travailler très discrètement. Et dans le contexte financièrement tendu pour Lyon, comme pour les autres clubs de Ligue 1, on ne sait pas si la formation rhodanienne poussera le curseur jusqu'à 10 millions d'euros.