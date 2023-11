OL ‍: Lyon est sauvé, le LOSC prend un énorme avertissement

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL aura fort à faire ce dimanche soir lors de la réception du LOSC. Les hommes de Fabio Grosso tenteront de valider leur victoire à Rennes avant la trêve internationale.

Les fans de l'OL ont repris un peu d'espoir il y a quelques semaines avec la victoire des Gones face au Stade Rennais. Cependant, les Lyonnais sont toujours derniers de Ligue 1 et vont donc devoir encore enchainer pour continuer de remonter la pente. Les Rhodaniens n'auront d'ailleurs pas un calendrier facile. Après Rennes, l'OL doit affronter le LOSC ce dimanche soir. Un adversaire dangereux et bien plus en confiance que les Bretons. Si certains observateurs restent dubitatifs concernant les Lyonnais, Karim Bennani pense lui que le déclic a sans doute eu lieu avant la trêve internationale.

L'OL sur le chemin de la guérison

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le journaliste a en effet donné son avis sur le sujet. Et il ne manque pas d'espoir pour l'OL. « Lille est intermittent surtout en coupe d'Europe. J'ai été un peu déçu par le jeu lillois depuis le début de la saison. Lyon, même si le match était d'une pauvreté sans nom contre Rennes, Je pense que ce match a débloqué quelque chose psychologiquement dans l'esprit des Lyonnais. Je suis persuadé que ça peut être le début de quelque chose. Je pense que ça a vraiment débloqué quelque chose pour l'OL », a notamment indiqué Karim Bennani, impatient de voir ce que les Gones proposeront face au LOSC ce dimanche soir au Groupama Stadium. Reste aussi à connaitre les choix que fera Fabio Grosso, qui veut pouvoir compter sur une force collective retrouvée. Après sa rencontre contre le LOSC, l'OL enchainera avec deux déplacements périlleux sur les pelouses du RC Lens et de l'Olympique de Marseille.