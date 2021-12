OL : Lyon éliminé ? Réunion d'urgence à la FFF

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le match Paris-Lyon stoppé vendredi soir alors que le score était de 1-1 va-t-il reprendre ? La FFF va avancer sa réunion prévue jeudi afin de rapidement prendre une décision.

Deuxième rencontre au menu des 32es de finale de la Coupe de France, l’affiche Paris FC-OL avait été avancée à vendredi soir à la demande du diffuseur, Eurosport, qui souhaitait mettre en avant cette rencontre. Malheureusement, si la chaîne sportive a attiré l’attention sur ce match, c’est pour une mauvaise raison puisqu’une fois de plus tout a dégénéré. Le match a donc été définitivement stoppé, et c’est une évidence, il sera très difficile de faire finir cette rencontre, l’idée même d’un report à ce samedi ayant été rapidement oublié. Les 16es de finale de la Coupe de France sont en effet programmées les 2 et 3 janvier 2022. Mais avant même d’avoir à se creuser la tête pour caser ce match, il se pourrait bien que la Fédération Française de Football douche définitivement les espoirs lyonnais de gagner la seule coupe nationale en jeu cette saison. En effet, face au chaos vu à Charléty, et mis sous pression par les autorités qui ont déjà fait savoir à Noël Le Graët qu’il fallait frapper fort, la FFF va se mettre en action.

Lyon éliminé sur tapie vert et les supporters interdits de déplacement

Chaos total au stade Charléty, des dizaines de supporters ont envahi le terrain alors qu’une dizaine de CRS vient de faire son entrée dans le parcage lyonnais. #PFCOL pic.twitter.com/hU6s2jHAtp — David Aiello (@Aiello_David) December 17, 2021

Prévue jeudi prochain, la réunion de la commission de discipline de la Fédération Française de Football va être avancée au plus tôt afin de se pencher sur le dossier, le quotidien sportif évoquant une réunion lundi ou mardi afin de respecter les modalités réglementaires afin de convoquer les parties prenantes. « Ça va être chaud pour l’OL », a confié une source proche des instances au quotidien sportif et l’hypothèse d’une défaite de Lyon, et donc d’une élimination en Coupe de France, est clairement dans l’air. De plus toutes les sanctions prises à l’encontre des supporters lyonnais seront également appliquées en Ligue 1, l’idée d’une interdiction longue durée des déplacements des fans de Lyon étant déjà évoquée. Car c’est une évidence, si Jean-Michel Aulas pouvait évoquer un « acte isolé » lorsqu’un supporter a jeté une bouteille sur Dimitri Payet, les incidents du match à Paris constituent une récidive pour l’Olympique Lyonnais et aggravent donc son cas.