CdF : Bagarre entre supporters, Paris FC - OL définitivement arrêté !

Par Alexis Rose

Alors que le Paris FC et l'Olympique Lyonnais sont rentrés aux vestiaires sur un score nul (1-1) à la pause du 32e de finale de la Coupe de France, la rencontre ne reprendra finalement pas...

Tout simplement parce que pendant la mi-temps, une bagarre a éclaté entre les supporters au Stade Charléty, après que des supporters de l'OL aient jeté des fumigènes dans les tribunes des Parisiens... Et 50 minutes après les faits, les acteurs de cette rencontre ont décidé que la rencontre ne reprendra pas. Le match est donc définitivement arrêté, comme OL-OM il y a quelques semaines...



Très gros incidents à la mi-temps de #PFCOL entre supporters lyonnais et le public parisien. Très peu de stewards pour gérer la situation. pic.twitter.com/2bktWEgfRd — David Aiello (@Aiello_David) December 17, 2021

Une fois de plus. Le désastre à Charlety. #PFCOL pic.twitter.com/6hA5BX9iUc — Bertrand Latour (@LatourBertrand) December 17, 2021

Les joueurs rentrent au vestiaire. Ça dégénère à Charléty… #PFCOL pic.twitter.com/h7Hxt9bk6s — Samuel Zemour (@SamZemour) December 17, 2021

En attendant d'en savoir plus sur la suite des événements, ce nouveau débordement dans les tribunes de France scandalise Daniel Riolo, qui demande un match perdu pour l'OL. « Allez hop Lyon éliminé de la Coupe de France ! Ce club est à la dérive totale... Je ne sais pas si on mesure ce qu'il se passe à Charlety ce soir ! C'est surréaliste... Ça ressemble clairement à un règlement de compte suite aux sanctions de la semaine... Encore un match arrêté et cette fois pas a cause d'un "cas isolé" mais de groupes de supporters... Notre foot coule... On attend les dirigeants de l'OL pour trouver des circonstances atténuantes... Comme d'habitude. Comment ne pas se demander si Aulas n'a pas une part de responsabilité dans cette soirée de fous ? Quand on joue la victime et qu'on agite les complots... », a lâché, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui estime donc que le président de Lyon est responsable des incidents du soir à Paris...

A charge désormais à la commission de discipline de la FFF, qui organise la Coupe de France, de se pencher sur cette nouvelle histoire peu reluisante au sujet des supporters et des matchs professionnels. Les décisions ne devraient pas tarder, car le prochain tour est prévu dès le 2 et 3 janvier prochain.