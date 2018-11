OL : Lyon éliminé, le scénario catastrophe imaginé par Dave Appadoo

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Pendant longtemps l'Olympique Lyonnais a pensé avoir son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais la fête a été gâchée par le but ukrainien dans les ultimes secondes à Hoffenheim. Et ces retournement de situation dans le temps additionnels sont devenus habituels du côté de l'OL. Autant de signes qui font craindre le pire pour Dave Appadoo, le journaliste étant très inquiet pour la qualification lyonnaise, laquelle se jouera contre Donetsk.

Car l'Olympique Lyonnais paraît avoir le don de se compliquer la tâche. « J’ai peur que pour Lyon l’histoire soit très cruelle. Quand tu flirtes autant de fois avec la qualification et que tu ne la saisis pas pour tout un tas de raisons. Et que même le match à distance ne t’est pas favorable, et que tout cela est dans la même temporalité, à savoir les arrêts de jeu, te te dis que tout cela n’arrive pas pour rien. C’est clair que ça leur pend au nez et que ça va leur péter entre les doigts. Ils ne savent pas gérer un résultat, c’est peut-être la pire situation pour eux », a confié, sur la chaîne L'Equipe, Dave Appadoo. Même si tout cela semble un brin pessimiste, il est clair que pas mal de monde doit y penser du côté de Lyon.