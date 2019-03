OL : Lyon deuxième de L1, Bertrand Latour s'étouffe

Dans : OL, Ligue 1.

Après la 27e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est troisième au classement, mais compte toujours 5 points de retard sur le LOSC, avec qui plus est une différence de buts à l'avantage du club nordiste (+21 contre +14). Pourtant, Jean-Michel Aulas l'a encore dit lundi, il estime que l'OL a clairement les moyens de finir devant Lille, notamment parce que la formation de Christophe Galtier doit venir au Groupama Stadium. Mais pour Bertrand Latour, le scénario du président de l'Olympique Lyonnais risque tout de même de se heurter à la réalité des faits.

Et dans L'Equipe d'Estelle, le journaliste de RTL a précisé son raisonnement. « J’ai aimé la prestation aboutie de l’OL face à Toulouse. Cependant, Lyon ne donne pas les garanties pour se dire qu'ils sont à l’abri. Ils ont un calendrier difficile, ils vont se déplacer à Strasbourg et après au Barça. Rien ne dit que cela va bien se passer. Alors que Lille n’est pas une équipe sous pression, le LOSC ne va pas s’écrouler. En plus, ils arrivent à gagner sans Nicolas Pépé qui n’a pas marqué depuis 4 matchs et qui finira par retrouver le chemin des filets. Non, le plan c’est Lille deuxième et l’OL troisième », a annoncé Bertrand Latour, pas vraiment confiant concernant le rush final de Lyon.