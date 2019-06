OL : Lyon dégaine une première offre pour Filipe Luis !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Après avoir bouclé la vente de Ferland Mendy au Real Madrid pour près de 50 ME hors bonus, l’Olympique Lyonnais souhaite se renforcer au poste de latéral gauche. Le prometteur Hériter Deyonge (17 ans) a été recruté mais de toute évidence, les Gones doivent enrôler un joueur plus expérimenté à ce poste pour débuter la saison comme titulaire. Juninho et Sylvinho en ont bien conscience, et ils ont fait de Filipe Luis, en fin de contrat au 30 juin avec l’Atlético de Madrid, leur priorité absolue sur le marché des transferts.

Actuellement à la Copa America, le joueur veut prendre son temps avant de donner sa décision finale. Mais en attendant, l’OL est passé à l’action en dégainant sa première proposition de contrat, selon les informations de Soccer Link. « L’international brésilien devrait quitter l’Atletico Madrid après plusieurs saisons sous les ordres de Diego Simeone et cherche un nouveau défi européen dans un club jouant la Champions League. Ce club pourrait être Lyon qui lui propose un contrat de deux ans. Flamengo aimerait également s’attacher les services du brésilien qui privilégie de rester en Europe » explique le média, confirmant par ailleurs qu’aucune décision ne sera prise par Filipe Luis avant la fin de la Copa America, qu’il dispute à domicile avec le Brésil actuellement.