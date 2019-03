OL : Lyon confirme la présence de 5.000 fans à Barcelone !

Dans : OL, Ligue des Champions, Foot Europeen.

Dans un communiqué publié ce lundi, l’Olympique Lyonnais a confirmé que les 5000 places à disposition du club rhodanien pour le choc face à Barcelone mercredi soir avaient trouvé preneur. C’est donc la confirmation pour l’équipe de Bruno Genesio que le douzième homme sera présent pour tenter de réaliser un exploit historique sur la pelouse du Camp Nou, en huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

« L’Olympique Lyonnais informe que près de 5 000 supporters feront le déplacement à Barcelone, le mercredi 13 mars prochain, pour le 1/8 finale retour de Champions League. La totalité des billets mis à la disposition du club Lyonnais a trouvé preneur. Les supporters se sont fortement mobilisés pour organiser leur déplacement individuellement ou en groupe. Une quinzaine de bus prendra notamment le départ depuis Lyon à destination du Camp Nou. Le club remercie ses supporters pour leur soutien massif et inconditionnel, et compte sur leur comportement exemplaire pour porter haut les valeurs sportives et les couleurs de l’Olympique Lyonnais » a expliqué l’Olympique Lyonnais sur son site officiel. Maintenant, aux protagonistes de jouer !