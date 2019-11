OL : Lyon a un objectif, ça ne va pas plaire à l’OM

Dans : OL.

Neuvième de Ligue 1 après sa victoire contre Nice au Groupama Stadium samedi (2-1), l’Olympique Lyonnais est encore loin de la place à laquelle le club espère terminer la saison.

Et pour cause, l’objectif des Gones est clairement de terminer deuxième de Ligue 1 à l’issue de la saison, derrière l’intouchable Paris Saint-Germain. Une place actuellement occupée par Marseille, qui vient d’enchaîner trois victoires de suite en Ligue 1 face à Lille, Lyon justement, et Toulouse dimanche soir. Vice-capitaine de l’OL, Léo Dubois clame haut et fort les ambitions lyonnaises pour la suite de la saison lors d’un entretien accordé à beIN SPORTS.

« Nos objectifs, tout le monde en est conscient ici. On a besoin d’aller chercher cette deuxième place. Aujourd’hui, on n’y est pas mais on fera les comptes en fin de saison. On est mieux mais maintenant, il faut afficher de la régularité. On sait qu’en Ligue 1, avec la régularité des résultats, on peut faire des bonds au classement donc à nous d’être performant et on verra ce qu’il se passera » a analysé l’ancien capitaine du FC Nantes, qui s’impose comme un véritable leader de l’Olympique Lyonnais, moins de deux ans après son arrivée sur les bords du Rhône. Et qui considérerait assurément comme un échec de terminer derrière le rival marseillais, qui occupe actuellement la place visée par l’équipe de Jean-Michel Aulas et de Rudi Garcia.