OL : Lyon à la rue, Memphis aussi... Riolo se lâche sur Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche après-midi, l’OL a concédé le match nul sur la pelouse de Montpellier. Un résultat qui ne fait pas vraiment les affaires des hommes de Bruno Genesio, qui restent à cinq points de l’Olympique de Marseille. Sur son blog, Daniel Riolo est revenu sur la performance très moyenne de l’équipe rhodanienne, qui n’avance plus en championnat. « Et comme souvent ces dernières semaines, on n’a pas vu grand-chose. Certes la seconde période fut meilleure. Certes, il y a eu des occasions. Mais globalement l’OL est bien pauvre en ce moment. Dans cette terrible série qui voit Lyon s’éloigner de plus en plus du podium, quand va-t-on voir la réaction ? Après l’élimination piteuse à Caen en Coupe, on était en droit d’attendre un succès à Montpellier non ? Eh bien non. Le jeu est toujours inexistant » a lâché le journaliste de RMC.

Daniel Riolo pas tendre avec Memphis...

Par la suite, Daniel Riolo s’est penché sur certains cas individuels. Intéressant selon certains observateurs, Memphis Depay n’a toujours pas convaincu le polémiste de l’After Foot. « Certains joueurs jouent quand ils veulent. Je ne comprends par exemple rien à ce que fait Memphis. Il est d’abord nul, puis mieux, puis trop perso, plus disparaît à nouveau. Traoré ? C’est quoi l’idée ? 20 minutes dans un match ? Sur la première période, sur les phases de contre des Héraultais, les Lyonnais étaient parfois complètement à la rue. Une équipe plus habile aurait pu faire bien plus mal à cet OL » a expliqué Daniel Riolo, pas du tout convaincu par la performance de l’OL. Une toute autre copie devra être rendue par les hommes de Bruno Genesio à l’occasion du déplacement sur la pelouse du CSKA Moscou jeudi soir en Ligue Europa pour espérer se qualifier…