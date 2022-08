OL : Lucas Paqueta, ce sera bouillant jusqu'au bout

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Lucas Paqueta fait saliver Newcastle, qui pense très fort à attaquer l’OL en fin de mercato. Un transfert qui pourrait rapporter gros, et tout changer pour Lyon.

Plus que Houssem Aouar ou Moussa Dembélé, c’est le dossier qui peut changer la face du mercato de l’OL en ce mois d’août. Lucas Paqueta fait toujours partie des meilleurs joueurs lyonnais pour la saison à venir, mais le Brésilien possède une valeur marchande non négligeable, et des intérêts en provenance de la Premier League. De quoi envisager un copieux transfert même si ce serait également une grosse perte sportive pour l’OL ? Cela peut dépendre aussi du visage montré par l’ancien milanais en ce début de saison, et de sa détermination à retrouver son meilleur niveau. Dans le cas contraire, Jean-Michel Aulas pourrait bien être tiraillé par l’idée de s’en séparer et d’empocher le magot. Car Lucas Paqueta est un international brésilien, et Newcastle l’a toujours dans le viseur.

Deux clubs repoussés en Premier League

C’est l’information confirmée par le site Caughoffside, qui rappelle que les Magpies ont encore beaucoup d’argent à dépenser cet été, même si les propriétaires saoudiens ne jettent pas l’argent par les fenêtres. A Newcastle, le nom de Lucas Paqueta fait clairement rêver, surtout que l’ancien lyonnais Bruno Guimaraes, qui s’est parfaitement intégré, parle de lui comme du joueur qui peut permettre au club anglais de passer un cap. Cette saison, Newcastle vise un maintien tranquille et une place dans le Top10 à assurer, avant de continuer à grandir pour cibler les places européennes le plus tôt possible. La place est donc libre pour une grosse signature offensive, à l’heure où le Brésilien de 24 ans est jugé prêt pour s’acclimater physiquement à la Premier League. Mais jusqu’à présent, il est de bon ton de rappeler que l’OL n’a reçu aucune offre ferme, et que s’il y a des contacts, c’est plus entre les dirigeants de Newcastle et les agents du joueur brésilien pour le moment. Il reste à savoir si cette perspective séduit Lucas Paqueta, qui a récemment repoussé les avances de West Ham et n'est pas non plus tenté par un transfert à Arsenal.