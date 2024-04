OL ‍: Lopes poussé dehors, les étranges rumeurs lyonnaises

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va devoir faire des choix forts l'été prochain lors du marché des transferts. L'avenir d'Anthony Lopes est encore très flou malgré son ancienneté au club.

A Lyon, tout va mieux et la fin de saison pourrait être très belle. L'OL peut en effet aller chercher la Coupe de France et sauver son exercice en terminant en coupe d'Europe. Il reste encore du chemin avant d'y arriver mais les espoirs sont grands. Ensuite, en fonction des résultats, la direction lyonnaise devra gérer le marché des transferts. Le flou règne dans le dossier Anthony Lopes. Le gardien portugais, installé dans les buts de l'OL depuis des années, est mis en concurrence avec Lucas Perri. Et il se dit que le portier brésilien sera le futur titulaire du club la saison prochaine après le départ de Lopes. Mais les choses seraient beaucoup plus complexes que cela.

Anthony Lopes annoncé partant, ce n'est pas si simple

🦁 Nos 𝟮𝟭 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗾𝘂𝗲́𝘀 pour la réception de Valenciennes, ce soir à 20h45 ! 🔴🔵#OLVAFC pic.twitter.com/CN7MLh2L2B — Olympique Lyonnais (@OL) April 2, 2024

Ces dernières heures, RMC a fait le point sur la situation et il en sort que Lopes est encore très loin d'être parti de l'Olympique Lyonnais. Pour le média, la situation est confuse à cause de supputations qui « traînent depuis quelques semaines et de rumeurs entretenues par certains porte-paroles des partisans d'un grand ménage parmi les Lyonnais de l'équipe ». Une affirmation surprenante qui laisse donc toutes les portes de sortie ouvertes, ou bien un maintien du pur rhodanien à l'OL dans les années à venir. Rien ne serait donc décidé concernant Anthony Lopes, qui a encore plus d'une année de contrat avec les Gones. La fin de saison devrait jouer beaucoup pour l'international portugais, qui scinde sur son cas à l'OL. A 33 ans, il semble néanmoins à la croisée des chemins et il serait bien intéressant de savoir où il pourrait rebondir en cas de départ de l'Olympique Lyonnais. Réponse dans les prochaines semaines donc pour le portier lyonnais, dans les cages rhodaniennes depuis 2012 (482 matchs disputés).