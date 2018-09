OL : Lopes le jure, jouer au « petit con », c’est terminé

Dans : OL, Ligue 1.

A la veille du match entre Lyon et Marseille, ce n’est clairement pas anodin. Anthony Lopes a pris la parole dans une longue interview à L’Equipe, pour évoquer les incidents de la saison dernière.

Et à travers son comportement qui lui avait coûté cinq matchs de suspension, l’international portugais revient sur son attitude qui lui a souvent valu des critiques. A juste titre selon le portier lyonnais, qui estime que le regard de ses proches a fini par provoquer un changement, et qu’il espère désormais se refaire une nouvelle image. Même s’il faudra du temps pour cela.

« J'ai tiré les enseignements de ce qui a pu se produire à Marseille. J'ai fait un énorme travail sur moi-même avec l'aide de mes conseillers et des personnes qui m'entourent. J'ai un jeu où j'ai besoin d'un maximum de gaz pour m'exprimer et j'en laissais à travers ces bêtises. Donc je continue à travailler pour être le plus serein et le plus performant possible. Ma suspension ? J'en prends la totale responsabilité. C'est moi qui ai commis une erreur, c'est moi qui en ai subi les conséquences tout en pénalisant mon équipe à travers ma suspension de cinq matches. J'ai fait les frais de tout ça et c'est juste. Ce qui s'est passé à Marseille, ça m'a mis en danger dans ma situation familiale mais aussi dans ma vie personnelle, celle de tous les jours. J'ai vraiment été considéré comme un petit con. Et j'emploie le passé volontairement. Je n'ai plus trop envie d'être considéré ainsi », a expliqué celui qui s’est vu retirer le titre de vice-capitaine de l’équipe en début de saison, payant encore une fois ses fréquentes implications à chaque moment chaud.