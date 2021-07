OL : Lopes fragile, Onana va régler le problème

Dans : OL.

Alors qu’André Onana et l’Olympique Lyonnais ont trouvé un accord, Lionel Charbonnier s’est totalement enflammé pour cette piste.

L’arrivée de Peter Bosz sur le banc lyonnais présageait un danger pour Anthony Lopes. L’entraîneur néerlandais a besoin d’un gardien rassurant et impeccable balle au pied, un domaine dans lequel le gardien portugais n’excelle pas forcément. Le nouveau coach de l’OL a réclamé son ancien portier à l’Ajax et il risque d’obtenir gain de cause. L’Equipe assurait samedi qu’André Onana avait donné son accord pour rejoindre Lyon jusqu’en 2026. Reste à trouver un accord avec l’Ajax car il reste un an de contrat au gardien camerounais. Ce dernier effectuera son retour sur les terrains en novembre, après sa suspension pour dopage. Il devrait également disputer la CAN en janvier. Ces deux petits points négatifs pour l’OL ne sont rien à côté des qualités d’André Onana, selon Lionel Charbonnier. Le champion du monde 98 s’est montré dithyrambique sur les ondes de RMC.

« Lopes a été très irrégulier cette saison. Je pense qu’il a été fragilisé par les histoires sur ses sorties jugées parfois dangereuses. Par moment, cela a pu le perturber. À un moment, il ne sortait même plus, il avait peur de tout ça. Sa défense a été fragilisée. L’OL a besoin de régularité. Onana, hormis ses problèmes de dopage, est l’un des meilleurs gardiens au monde. Il était fabuleux avec l’Ajax. Et je ne pense pas qu’il ait perdu son jeu comme ça. Il a continué à s’entraîner j’en suis persuadé. C’est un gardien que je trouve extraordinaire. Honnêtement, l’Ajax doit son épopée en Ligue des champions en 2019 à Onana. Il a été rayonnant. Il est très bon et plus régulier qu’Anthony Lopes. Peut-être même que cette concurrence l’aidera. Il faudra éventuellement du temps à Onana pour revenir. Mais le jour où il va rentrer, ce sera très difficile pour son entraîneur de le sortir », a assuré Lionel Charbonnier. Lyon serait en passe de réaliser un énorme coup. D’autant que la transition Anthony Lopes, André Onana, pourrait être facilitée par les absences du camerounais la première saison.