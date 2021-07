OL : Accord trouvé entre Onana et Lyon !

Dans : OL.

La venue d'André Onana à l'Olympique Lyonnais semble de plus en plus se profiler, le gardien de but de l'Ajax Amsterdam a donné son accord à Juninho et Jean-Michel Aulas. L'OL doit désormais négocier avec le club néerlandais.

Peter Bosz l’a demandé et l’OL va le faire, André Onana sera probablement dans l’effectif lyonnais lorsque la saison de Ligue 1 reprendra dans un mois. Même s’il n’a aucune certitude sur le statut de numéro 1, puisqu’il ne pourra rejouer qu’en novembre en raison de sa suspension pour dopage, le gardien de but international camerounais se rapproche de Lyon. L’Equipe, citant des sources proches du portier de l’Ajax Amsterdam, affirme qu’Onana a donné son accord ce samedi pour signer jusqu’en 2026 avec l’Olympique Lyonnais où il devrait donc retrouver l’entraîneur néerlandais avec qui il a déjà travaillé.

Le gardien de but de but de 25 ans ayant donné son feu vert pour rejoindre le club rhodanien, les dirigeants lyonnais ont donc entamé les négociations avec leurs homologues d’Amsterdam, sachant qu’André Onana est dans la dernière année de son contrat. Et même si ce dernier est encore suspendu 4 mois et ira ensuite jouer la Coupe d’Afrique des Nations en janvier, l’Ajax n’a nullement l’intention de brader celui dont le nom a également circulé en Premier League et en Serie A. Le quotidien sportif précise que l’Ajax Amsterdam exige 10 millions d’euros pour son gardien de but, là où l’Olympique Lyonnais n’offre que la moitié. Un accord pourrait toutefois se signer pour 6 millions d’euros avec évidemment des bonus appuyés sur les résultats sportifs de l’OL et d’André Onana. Pour l'instant, Lyon tient dans la corde dans ce dossier, cependant le gardien de but cemaerounais intéresse d'autres clubs, et du côté de Juninhon on reste prudent, le club français n'ayant pas souhaité confirmer cet accord.