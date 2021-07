OL : Lopes choqué par le dossier Onana ?

Dans : OL.

Tandis que l'Olympique Lyonnais s'est rapproché d'André Onana à la demande de Peter Bosz, Anthony Lopes serait clairement touché par cette décision de son club de toujours.

C’est probablement le dossier que personne n’avait vu venir du côté des supporters de l’OL, mais Juninho ayant décidé de travailler conjointement avec le nouvel entraîneur néerlandais de Lyon, il n’a pas tergiversé au moment de faire une offre au gardien de but de l’Ajax Amsterdam. Car même si Anthony Lopes, le taulier des buts lyonnais a encore deux ans de contrat, Peter Bosz veut faire d’Andre Onana le futur numéro 1 à l’Olympique Lyonnais, l’hypothèse d’une concurrence sur le long terme étant évidemment à oublier. Forcément, tout cela n’a pas échappé à Anthony Lopes, qui sait désormais que ses dirigeants sont prêts à miser sur un autre portier que lui. Une nouvelle que le gardien international portugais a du mal à encaisser si l’on en croit Mohamed Toubache-Ter.

L'info @lequipe sur le poste de gardien a secoué votre numéro 1 actuel… c'est assez tendu !! Il ne comprend pas ce désir d'aller chercher un Goal — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 6, 2021

L’insider le plus en forme du mercato 2021 affirme que du côté du gardien numéro 1 de l’Olympique Lyonnais, la pilule passe mal : « L’info sur le poste de gardien a secoué votre numéro 1 actuel… c’est assez tendu !! Il ne comprend pas ce désir d’aller chercher un goal. » On peut comprendre qu’Anthony Lopes soit touché par cette concurrence annoncée, mais le portier lyonnais savait que sa saison contrastée avec l’OL pouvait provoquer une éventuelle réflexion de ses dirigeants et c’est visiblement le cas.