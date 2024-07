OL ‍: Lopes au placard, Lyon ne rigole plus ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation d’Anthony Lopes provoque des crispations du côté de l’OL, où le départ du gardien portugais est souhaité. Mais en dépit de son déclassement, le Portugais n’a pas encore pris la décision de partir.

Titulaire aux yeux de Pierre Sage la saison dernière, Anthony Lopes vit un brutal déclassement lors de cette pré-saison sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Le gardien portugais ne peut pas être surpris, car il avait été mis au courant que Lucas Perri, recruté en janvier en provenance de Botafogo, allait être installé comme le numéro un au poste de gardien de but pour la saison 2024-2025. Le dernier match d’Anthony Lopes au Groupama Stadium face à Strasbourg le 19 mai ressemblait d’ailleurs à des adieux pour le gardien de 33 ans, qui avait bien compris que l’OL ne comptait plus sur lui.

A un an de la fin du contrat d’Anthony Lopes, le club rhodanien souhaite ardemment le voir partir car pour John Textor, il n’est pas question d’avoir un remplaçant avec un tel statut… et le salaire qui va avec. En début de mercato, plusieurs pistes ont fuité pour l’avenir du gardien portugais, de l’Arabie Saoudite à Nantes en passant par le Sporting Portugal. Mais le mois de juillet se termine, et Anthony Lopes est toujours là. Utilisé lors des premiers matchs amicaux par Pierre Sage, le plus souvent en seconde période, le natif de Givors pourrait néanmoins recevoir un message très clair dans les jours à venir.

Anthony Lopes envoyé dans le loft à l'OL ?

Selon des indiscrétions à Lyon, il se murmure que le club pourrait envoyer Anthony Lopes dans le loft, aux côtés de Sinaly Diomandé, Dejan Lovren et les autres joueurs que le club souhaite absolument faire partir. Cela voudrait dire que le gardien portugais ne prendrait plus part aux entraînements et aux matchs amicaux avec le groupe professionnel dirigé par Pierre Sage. Un moyen radical de faire comprendre à Anhony Lopes qu’il n’est plus en odeur de sainteté dans la capitale des Gaules et qu’il doit trouver un nouveau club au plus vite. La question est maintenant de savoir si cela motivera le gardien portugais à faire ses valises, lui qui n’a pas l’intention de partir à un an de la fin de son contrat avec l’OL s’il ne retrouve pas au minimum son niveau de salaire actuel dans son futur club. Ce dossier de plus en plus épineux n’a pas fini de plomber en partie le mercato lyonnais.