OL : Lille ne va pas aimer, Lyon piste toujours André !

En instance de départ, Benjamin André n’a pas fait le déplacement à Glasgow, où le Stade Rennais affrontait le Celtic samedi (0-0).

La preuve que son départ est imminent, alors que Lille et le club breton négocient depuis des semaines au sujet du milieu de terrain français. A en croire les informations de L’Equipe, Rennes a refusé une offre de 7 ME bonus compris et attend pas moins de 8 ME hors bonus. Un accord n’est plus si lointain mais les Dogues doivent accélérer le mouvement car selon le quotidien national, l’Olympique Lyonnais piste toujours Benjamin André.

Et pourrait passer à l’offensive en cas de départ de Pape Cheikh Diop ou de Nabil Fekir, par exemple. « Alors que Lyon, qui a appelé en début de semaine pour déterminer les conditions de transfert dans le cadre du recrutement éventuel d'un sixième milieu (et d'un départ de Pape Cheikh Diop par exemple) n'est pas une piste à écarter, Lille va devoir, sans doute, formuler une quatrième offre... » indique le média, qui préfère ne pas jouer au jeu des pronostics au sujet de la future destination de Benjamin André. Même si bien évidemment, Lille est plus proche de rafler la mise.