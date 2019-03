OL-Lille : Lopez conseille à Aulas de continuer son cirque

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Après la 27e journée de Ligue 1, Lille est solidement installé à la deuxième place du classement avec cinq points d'avance sur Lyon. Mais cette semaine, Jean-Michel Aulas a évoqué les souvenirs de 2002, et du premier titre de l'Olympique Lyonnais, lorsque l'OL avait battu Lens à Gerland pour sceller la fin du championnat. En effet, lors de la 35e journée de championnat, début mai, Lyon recevra le LOSC, et le président de l'Olympique Lyonnais a reconnu qu'après Lens il a très envie de faire pleurer Lille.

Du côté du Nord, Gérard Lopez prend cela avec le sourire et il espère que Jean-Michel Aulas continuera sur ce thème, histoire de motiver à bloc des joueurs lillois qui ne lâcheront rien. « On a cinq points d'avance sur Lyon, dix sur l'OM et onze sur Saint-Étienne. Et une différence de buts qui nous donne un point en plus. On va batailler contre les trois. Et dissocier les rencontres pour maintenir la concentration de nos gars et nos points d'avance. On ne veut pas abandonner cette deuxième place (...) Jean-Michel devrait faire attention à ne pas comparer Lens (2002) et Lille. Ça risque de motiver les gens encore plus. Je préfère être cinq points devant. Ils ont encore trois compétitions et l'effectif pour ça. On a un calendrier plus compliqué que l'OL sur les quatre, cinq rencontres à venir. Le match à Lyon sera à élimination directe. Ils ont plus d'expérience. Mais nous plus d'insouciance. Ce qui nous a sauvés la saison passée, notamment à Toulouse », fait remarquer, dans L'Equipe, le président du LOSC. A deux mois de ce rendez-vous, le choc des présidents a déjà commencé.