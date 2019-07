OL : Les supporters voient un gros Fekir, Lyon intervient

Dans : OL, Ligue 1.

De retour à l’entraînement jeudi, l’Olympique Lyonnais a repris sous les yeux de ses supporters.

L’occasion pour les fans de découvrir les nouvelles têtes d’un peu plus près. Mais curieusement, les fidèles du Groupama Stadium ne se sont pas attardés sur Thiago Mendes ou encore Jean Lucas. Non, de nombreux amoureux du club rhodanien ont porté leur attention sur Nabil Fekir. Et pour cause, certains accusent le milieu offensif et capitaine de s’être laissé aller.

« Il a bien mangé pendant ces vacances », « il a pris facile 6 kilos », « Mandanda lui il a eu la remise en question, il a perdu facile 10kg, Fekir opposé total... », peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux. Il est vrai que l’international français, souvent critiqué pour son poids, n’était pas le plus affûté à la reprise. Il n’empêche que le préparateur physique de l’OL Antonin Da Fonseca l’a défendu sur Twitter. « Fekir en surpoids ? Pas du tout et il s’entraîne très bien », a répondu le membre du staff des Gones, qui n’allait pas critiquer le physique d’un joueur en vente au mercato…

Pas du tout et il s'entraîne très bien ... — Da Fonseca Antonin (@antonindaf) 6 juillet 2019