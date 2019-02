OL : Les explications tombent après ce transfert ultra commenté

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Jeune joueur de l’AS Saint-Priest, Boubacar Fofana s’est engagé en faveur de l’OL pour 4 ans lors du mercato hivernal. Un transfert qui a été très commenté, les supporters stéphanois ayant hurlé au scandale puisque Saint-Priest est un partenaire de l’ASSE au mercato. Mais il semblerait que le club forézien n'ait pas fait grand-chose pour s’offrir le joueur. C’est tout du moins ce que le community manager de l’AS Saint-Priest a confié au détour d’une interview accordée au Talk Show Stéphanois, faisant ainsi définitivement la lumière sur ce dossier…

« Pour les seniors, le fonctionnement est le même que pour les jeunes. Dès qu’on a un joueur qui est au-dessus du lot, on contacte l’AS Saint-Etienne et sa cellule de recrutement. S’ils nous répondent favorablement, ils envoient des recruteurs aux matchs. Ici, en l’occurrence, les recruteurs de l’ASSE sont présents à tous nos matchs de National 2 donc ils ont vu « Bouba » (Fofana) à tous ses matchs. Ça doit être à peu près vers le mois de novembre que l’ASSE a répondu que « Bouba » ne l’intéressait pas forcément, qu’il ne rentrait pas dans le projet de l’AS Saint-Etienne et qu’ils ne voulaient pas le recruter. A ce moment-là, on a le droit de le proposer à d’autres clubs si jamais il avait envie de partir. Lui avait déjà son propre agent avec son réseau. Il était suivi par pas mal d’autres clubs comme le Torino, Benfica, l’OL. Il y avait une ribambelle de clubs. Caen était très très chaud sur le dossier. L’ASSE n’a pas forcément donné suite à cela. Ses agents sont donc allés voir un peu des clubs. Nous, après, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Le joueur reste libre de ses mouvements » a confié ce membre de l’AS Saint-Priest. Fin du débat, donc. Maintenant, l’ASSE doit prier pour que le joueur n'explose pas à l’OL. Sinon, il sera forcément reproché au club stéphanois de l’avoir laissé passer.