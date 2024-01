OL ‍: Le transfert qui va faire pleurer les Lyonnais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Encore muet devant le but depuis son arrivée, Mama Baldé inquiète les supporters lyonnais. Pour eux, il n'est pas au niveau requis pour jouer à l'OL. Néanmoins, la direction rhodanienne entend bien continuer avec Baldé.

Mama Baldé est-il à sa place du côté de l'Olympique Lyonnais ? L'arrivée du Bissau-Guinéen avait surpris les observateurs l'été dernier. Il a été prêté par Troyes, pensionnaire de Ligue 2, à l'OL. Depuis, les supporters lyonnais se demandent s'il n'était pas préférable de le laisser s'éclater en deuxième division. En effet, Mama Baldé est à la peine sous le maillot lyonnais. En 10 apparitions, il n'a pas su trouver le chemin des filets et il n'est pas très à l'aise techniquement. Présent à la CAN avec la Guinée-Bissau, Baldé doit se sentir menacé avec les récents transferts offensifs de l'OL : Malick Fofana, Gift Orban et peut-être bientôt Arnaut Danjuma.

L'OL va signer définitivement Baldé

Une nouvelle concurrence qui devait mettre sur la touche Baldé et signifier que le joueur troyen retournerait dans l'Aube à l'issue de la saison. Or, la réalité est bien différente selon le journaliste de RMC Fabrice Hawkins. Selon ses informations, l'OL veut payer l'option d'achat pour Mama Baldé et ainsi conserver l'attaquant troyen sur le long terme.

❗️Lyon devrait se rapprocher de Troyes pour lever l’option d’achat de Mama Baldé prochainement

➡️L’attaquant actuellement à la CAN avec la Guinée-Bissau serait lié avec l’OL jusqu’en 2026

🔹Option d’achat : 6M€ pic.twitter.com/KkzQLTiNnp — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 20, 2024

« Lyon devrait se rapprocher de Troyes pour lever l’option d’achat de Mama Baldé prochainement. L’attaquant actuellement à la CAN avec la Guinée-Bissau serait lié avec l’OL jusqu’en 2026. Option d’achat : 6M€ », a t-il écrit sur X. Les supporters de l'OL vont sûrement grimacer et questionner la stratégie de la direction rhodanienne. Si le transfert de Baldé se confirme, espérons pour eux que les 6 millions d'euros dépensés pour lui ne manqueront pas pour une cible plus importante...