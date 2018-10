OL : Le problème de Lyon c'est Genesio ? Riolo lance l'idée

Dans : OL, Ligue 1.

Après le match nul de son équipe contre Nantes samedi, Bruno Genesio n’a pas caché son agacement de voir une situation se répéter trop souvent.

En effet, ce n’est pas la première fois que son équipe laisse échapper des points dans des matchs pourtant largement à sa portée. Toujours très attentif à l’actualité de l’OL, Daniel Riolo se demande si finalement, le problème majeur ne vient pas du discours de Bruno Genesio, lequel ne passe peut-être plus totalement auprès de certains joueurs…

« Ce n'est pas la première fois que Genesio pousse un coup de gueule après un mauvais match. Mais il faut qu'il arrête de chouiner et qu'il fasse son travail : c'est-à-dire manager et rectifier le tir. Si tu rabâches, cela veut dire qu'on ne t'écoute pas dans le vestiaire. Ou qu'il y a un problème dans la communication de l'entraîneur... Le message passe peut-être mal. Je ne le comprends pas, j'ai l'impression qu'il nous avoue qu'il a un problème de management... » a confié sur RMC un Daniel Riolo qui ne cache plus depuis bien longtemps ses doutes sur Bruno Genesio. Au coach lyonnais de réagir et de prouver sur le terrain que le polémiste de l’After Foot se trompe.