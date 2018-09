OL : Le plus beau dribble de Mariano, Séville n’a rien vu venir

Dans : OL, Mercato, Liga.

Recruté tout en finesse depuis le banc de touche du Real Madrid un an plus tôt, Mariano Diaz a vécu une année remarque à Lyon, où son sens du but lui a permis de marquer à 21 reprises avec le club rhodanien.

Une réussite qui ne signifiait pourtant pas l’assurance d’être titulaire avec l’OL, où son individualisme à l’extrême agaçait sérieusement ses coéquipiers. Et quand Memphis Depay a commencé à cartonner dans l’axe, un départ de Mariano Diaz a fini par être tardivement envisagé. D’autant plus qu’un retour en Espagne titillait l’ancien madrilène depuis le début. Le FC Séville s’est donc positionné avec un certain succès, puisque l’affaire semblait bien partie avec l’OL. De son côté, le joueur avait donné son accord, avec même la volonté affichée de briller en Andalousie pour ensuite enfin revenir à Madrid. Mais finalement, l’appel de la Maison Blanche a été plus fort, et le directeur sportif sévillan avoue qu’il s’est bien fait rouler.

« Nous avons décidé de le faire venir, mais si le joueur change d'avis… nous ne pouvons rien faire. Mariano nous a dit qu'il voulait venir. Le footballeur décide qu'il veut jouer pour Séville et qu'il veut être international avec Séville. Après, son but était clair, triompher avec Séville pour retourner ensuite au Real Madrid. Ce n’est pas ce qu’il s’est passé. Mais bon, c'est du passé. Logiquement, nous lui souhaitons le meilleur », a livré Joaquin Caparros à Estadio Deportivo. Pas de problème en tout cas en ce qui concerne l’Olympique Lyonnais, qui a touché la même somme de la part du Real Madrid, que celle qui était convenu entre le club rhodanien et le FC Séville.