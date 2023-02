OL : Le pire Lyon de l'histoire pendant 45 minutes ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a ramené trois points de son déplacement chez la lanterne rouge, Angers, qui sait que son avenir est en Ligue 1. Mais l'OL a été loin de convaincre tout le monde tant l'équipe de Laurent Blanc a parfois piétiné.

Seule la victoire est belle, et c’est bien connu l’important c’est les trois points. Du côté de l’OL, on ne retiendra que cela du match à samedi au stade Raymond-Kopa, car sur le plan du jeu cela n’a pas été la fête. Si en seconde période, l’équipe de Laurent Blanc a montré quelques belles choses, durant les 45 premières minutes cela a été un vrai désastre face à une formation angevine pourtant très faible. A l’heure de l’analyse, nombreux sont ceux à zapper cette première période désastreuse, mais pas Hervé Penot. L’expérimenté journaliste de L’Equipe, qui suit l’Olympique Lyonnais depuis très longtemps, ne cache pas sa désolation face à ce qu’il a vu du club de Jean-Michel Aulas face au dernier de Ligue 1.

L'OL a été nul pendant 45 minutes

𝖬𝖾𝗋𝖼𝗂 𝗉𝗈𝗎𝗋 𝗏𝗈𝗍𝗋𝖾 𝗌𝗈𝗎𝗍𝗂𝖾𝗇 𝗅𝖾𝗌 𝖦𝗈𝗇𝖾𝗌 🙌🔴🔵



𝗘𝗻𝘀𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲 👊#SCOOL pic.twitter.com/FhC1pDrz17 — Olympique Lyonnais (@OL) February 25, 2023

Et Hervé Penot de ne pas tourner autour du pot au moment d’analyser ce Angers-Lyon. « De mémoire de vieux suiveurs de l'OL, on n'avait pas vu une première période aussi triste depuis des lustres. C'est dire, vu le niveau affiché cette saison, avec des Olympiens perdus, techniquement apocalyptiques. Mener sur un coup franc de Thiago Mendes à la pause relevait du miracle, puisque les Gones ne s'étaient jamais approchés du but angevin. Dans ce désert, l'OL confirmait sa performance d'Auxerre, avec des joueurs tétanisés, n'osant pas prendre d'initiatives. L’idée de placer Rayan Cherki sur un côté - ou Caqueret derrière la pointe - ne semblait pas celle du siècle. Bradley Barcola multipliait les passes ratées, Moussa Dembélé les remises à personne. On frôlait le néant, avec des milieux techniquement inaptes à créer », écrit, dans le quotidien sportif, le suiveur de l’Olympique Lyonnais.