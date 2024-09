OL ‍: Le Monopoly version Textor l'écoeure

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Depuis le rachat de l'Olympique Lyonnais par John Textor, il est clair que le club rhodanien est entré dans une nouvelle ère. Et cela n'emballe pas tout le monde, loin de là.

D'un mercato à l'ancienne, souvent critiqué, l'OL est passé à un gigantesque Monopoly où les joueurs transitent souvent par des clubs qui appartiennent à John Textor, au point de complexifier parfois les choses. Botafogo, Molenbeek, Lyon et probablement bientôt Everton, sans même parler des clubs amis, les supporters de l'Olympique Lyonnais voient arriver, et partir, des joueurs, sans toujours y voir une logique sportive. Ce mercredi, Le Progrès donne la parole a des vrais supporters de l'OL afin de connaître leur opinion au sujet de la manière dont leur club préféré est géré. Loin des réseaux sociaux où les avis sont souvent manichéens, et parfois télécommandés, des fans lyonnais ont accepté de répondre au quotidien régional, et pour certains la venue de John Textor aux commandes de l'Olympique Lyonnais n'est pas réellement réjouissante. Car c'est clair que JT gère l'OL comme une filiale de son groupe et pas de manière aussi sentimentale que Jean-Michel Aulas.

L'OL un club de la galaxie Textor, il n'aime pas

Ainsi, Anthony, fan de longue date de l'OL, estime que l'homme d'affaires américain se sert de Lyon comme d'un jouet et que son attachement avec le club de la capitale des Gaules est un leurre. « Quand je vois l’OL perdre son identité pour devenir une succursale d’Eagle, je suis écœuré. L’impression que l’OL vend des actifs... Et tant pis si cela passe par des joueurs qui transitent d’abord par le Brésil avant d’arriver chez nous. Je ne vois pas par quel miracle, il serait possible pour tous les clubs d’Eagle de bien figurer en même temps, vu que la surface financière de Textor ne le permet pas. Donc il joue aux vases communicants en espérant faire performer un club puis l’autre. Le destin de l’OL semble lié à celui des autres, mais je n’en ai rien à faire d’Everton ou Botafogo », explique ce supporter de l'Olympique Lyonnais en réponse aux questions du Progrès. John Textor, qui sera en conférence de presse ce mercredi après-midi, aura probablement des choses à dire sur ce sujet, l'Américain ayant comme qualité de ne jamais se défausser face aux interrogations.