OL ‍: Le meilleur buteur lyonnais vendu en Premier League ‍?

Buteur décisif lors de la seule victoire de l'OL cette saison, c'était à Rennes, Jake O’Brien a signé un doublé contre Lens. Le défenseur irlandais attire déjà la convoitise.

Cela a été l’un des renforts surprises du dernier mercato de l’Olympique Lyonnais et il est 100% signé John Textor puisque l’opération s’est faite entre clubs de la planète Eagle Football. Le 15 août dernier, après un prêt à Molenbeek, Crystal Palace a cédé Jake O’Brien à l’Olympique Lyonnais pour 1 million d’euros. Engagé par l’OL jusqu’en juin 2027, le géant irlandais n’a pas empêché son nouveau club d’enchaîner les défaites, mais il a tout de même donné trois points précieux en marquant le but victorieux lors du succès rhodanien à Rennes. Et samedi à Lens, s’il a signé un doublé, Jake O’Brien a également fait une toile qui a permis aux Sang et Or d’égaliser. Le défenseur de 22 ans ne se ménage donc pas, au point que ses performances donnent des idées en Premier League.

O'Brien ne veut pas quitter l'OL

Car si Crystal Palace n'a pas retenu Jake O’Brien, Everton serait tenté de faire revenir le défenseur irlandais en Premier League au plus vite. Dix-huitième du Championnat d'Angleterre, malgré une pénalité de dix points, l'autre club de Liverpool s'intéresse de près au joueur lyonnais, révèle Footmercato. Au point même que les dirigeants anglais envisagent de faire une offre dès ce mercato de janvier 2024 à John Textor afin de le convaincre de lâcher l'actuel meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais (3 buts) à égalité avec Alexandre Lacazette. Cependant, l'opération s'engage bien mal pour Everton.

Jake O’Brien ne serait pas du tout tenté par un départ de l'OL où il se sent particulièrement bien, mais en plus, même si le club de John Textor veut faire de la place dans son vestiaire au mercato d'hiver, le départ du défenseur irlandais n'est pas prévu au programme, ce dernier ayant déjà convaincu tout le monde au sein du club et chez les supporters. Sauf offre totalement surréaliste, O'Brien av donc continuer sa route en Ligue 1 sous le maillot de Lyon, un éventuel retour en Premier League attendra encore un peu.