OL : Pierre Ménès prévoit des grosses migraines pour Génésio à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Alignés en 4-3-3 face à Troyes, les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont rendu une très belle copie en s’imposant de manière très large dans l’Aube (0-5).

Ce changement de système va-t-il perdurer pour Bruno Génésio ? Une chose est sûre : l’entraîneur rhodanien dispose de joueurs capables de bien animer ce système de jeu. Face à l’ESTAC, Tanguy Ndombélé et Houssem Aouar ont par exemple été particulièrement brillants dans leur rôle de relayeur devant Lucas Tousart. Les belles prestations des deux jeunes lyonnais ne sont pas passées inaperçues et Pierre Ménès a tenu à le souligner sur son blog.

« Lyon s'est très facilement imposé à Troyes grâce notamment à un triplé de Memphis Depay. La barre était beaucoup trop haute pour les Aubois, qui n'ont pas existé dans cette rencontre. Ce match a confirmé le niveau de certains jeunes de l'OL comme Ndombélé et Aouar. Le premier fait une entrée fracassante dans cette équipe et le second a vraiment un talent fou avec le ballon. Lyon enchaîne bien en Ligue 1 après son succès contre Monaco et signe même une troisième victoire consécutive en prenant en compte la rencontre d'Europa League contre Everton » a lancé le journaliste de Canal +. Néanmoins, une question a le mérite d’être posée : quel positionnement pour Nabil Fekir dans un éventuel 4-3-3 sur le long terme ? Bruno Génésio devra gérer au mieux les problèmes de riches auxquels il est confronté…