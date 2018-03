OL : Le communiqué musclé et accusateur après les incidents

Dans : OL, Europa League.

Le stade de l’Olympique Lyonnais a malheureusement encore une fois été le théâtre de troubles ce jeudi en marge du match d’Europa League contre le CSKA Moscou. Des policiers ont été attaqués directement par près de 200 hooligans qui n’étaient visiblement pas là pour voir du football. C’est ce que dénonce clairement le club rhodanien, pour qui cet affrontement dépasse de très loin de supposés incidents avec les supporters de l’OL.

« L’Olympique Lyonnais condamne avec la plus grande fermeté les attaques commises hier soir à l’extérieur du Groupama Stadium contre les forces de l'ordre par un groupe d’individus dissimulés sous des capuches et qui ne font pas partie des groupes officiels de supporters du club. Ces agissements inadmissibles contre des policiers nuisent par ailleurs à l’Olympique Lyonnais qui est sous la menace d’une sanction avec sursis de l’UEFA et ils jettent le discrédit sur tous les groupes de supporters du club qui sont pour la plupart exemplaires. Le club dans son ensemble apporte tout son soutien aux policiers blessés. Il précise que ses équipes travaillent en totale collaboration avec les forces de l’ordre pour identifier les auteurs de ces agressions intolérables et préméditées et qu’il va se porter partie civile dans le cadre des procédures judiciaires à suivre », a souligné le club de Jean-Michel Aulas, pour qui l’amalgame ne doit pas être fait avec les supporters lyonnais. Reste désormais la difficile tache d’identifier ces individus, ce qui pourrait aider à comprendre la raison de cette attaque et sanctionner les coupables dans cette triste affaire.