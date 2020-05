OL : Le choix fort, Lyon veut vendre Andersen !

Dans : OL.

Il y a tout juste une semaine, Le Progrès indiquait dans ses colonnes que l’OL souhaitait offrir une seconde chance à Joachim Andersen la saison prochaine.

Recruté à prix d’or l’été dernier, l’international danois a clairement déçu dans la capitale des Gaules. Il faut dire que les attentes étaient fortes chez les observateurs et les supporters après un transfert à 30 ME et alors que la Juventus Turin était également intéressé par son transfert en provenance de la Sampdoria de Gênes. Mais à en croire les informations divulguées par Manu Lonjon durant l’un de ses lives, tout n’est pas aussi clair au sein de la direction lyonnaise. Car pour le journaliste, il est prouvé que certains dirigeants de l’Olympique Lyonnais sont pour un départ de Joachim Andersen lors du prochain mercato afin de limiter la casse.

Dans l’idéal, le club rhodanien souhaite vendre Marcelo ou Joachim Andersen afin d’alléger sa masse salariale. L’idée serait derrière de recruter un défenseur expérimenté, comme c’est par exemple le cas de Samuel Gigot du Spartak Moscou, en plus d’un joueur plus prometteur. Excellent à Sochaux en Ligue 2 cette saison, Maxence Lacroix est pisté. Reste maintenant à voir si la décision de vendre Joachim Andersen fera l’unanimité au sein de la direction de l’OL et si oui, quels seront les clubs intéressés pour recruter le Danois après sa saison totalement manquée à Lyon. Heureusement, l’ancien roc de la Sampdoria dispose encore d’une belle cote en Italie mais clairement, les prétendants seront moins nombreux que l’été dernier pour récupérer ce flop de l’OL. Enfin, la position du joueur quant à son avenir n’a pas encore été dévoilée mais nul doute que Joachim Andersen peut espérer un destin à la Caleta-Car, qui avait galéré lors de sa première année à Marseille avant d’exploser un an plus tard…