OL : Le cas Clément Grenier tire (presque) une larme à Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Revenu de prêt de l'AS Rome, le club italien n'ayant pas souhaité lever l'option d'achat en fin de saison passée, Clément Grenier est clairement mis à l'écart, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais ayant joué seulement 5 minutes en Ligue 1 lors du nul concédé contre Dijon. Alors que Grenier a entamé son ultime année de contrat, l'OL n'a plus réellement l'intention de miser sur lui et encore moins de le prolonger.

Interrogé sur RMC sur le cas Clément Grenier, Bruno Genesio a reconnu que c'était un vrai crève-coeur pour lui de ne pas faire appel à un joueur qu'il connaît depuis longtemps. Mais le coach lyonnais assume totalement son choix, quoi qu'il lui en coûte. « C’est le choix le plus difficile que j’ai à faire, même si actuellement il a une blessure. Clément est un garçon que j’apprécie beaucoup, je l’ai connu au centre de formation et il a beaucoup de talent. Mais ces derniers temps, il a eu un parcours compliqué qui fait qu’il n’a pas beaucoup joué. Et il a besoin de retrouver toutes ses facultés athlétiques. On a un secteur au milieu qui est très, très fourni et avec beaucoup de concurrence. J’ai toujours dit que Clément faisait partie de l’effectif et qu’il n’était pas du tout écarté. Il y aura beaucoup de matchs après la trêve, on va jouer 10 matchs, il pourra s’exprimer », a annoncé Bruno Genesio concernant Clément Grenier. Qui vivra verra, même si le milieu de terrain pourrait bien faire ses valises dès le mercato de janvier.