OL : Le Barça fait une faute et dénonce Lyon à l'UEFA

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi soir, le match entre l'Olympique Lyonnais et le FC Barcelone s'est parfaitement déroulé sur le terrain du Groupama Stadium, mais il y a eu de l'agitation dans les travées. Et ce ne sont pas les supporters de l'OL qui sont à blâmer. En effet, dans l'après-midi, constatant la présence de 20 de ses supporters qualifiés de radicaux, le Barça a demandé aux autorités de ne pas permettre à ces Ultras d'entrer dans le stade lyonnais, tout cela après avoir prévenu l'UEFA. Mais la Préfecture du Rhône en a décidé autrement et a laissé entrer les 20 supporters dans la zone réservée aux fans barcelonais, faisant savoir ensuite que cela avait permis de mieux les contrôler et avec réussite, aucun incident n'ayant été à déplorer. Mais du côté du FC Barcelone on ne l'entend pas de cette oreille, et L'Equipe indique ce jeudi que les dirigeants catalans vont adresser une plainte à l'UEFA.

Si l'Olympique Lyonnais ne risque rien, puisque c'est la Préfecture qui était à la manoeuvre, il semble surtout que cette agitation témoigne de la vive concurrence entre Josep Maria Bartomeu, actuel président du Barça, et Joan Laporta, ancien patron du FC Barcelone, battu par Bartomeu et qui envisage de se représenter dans deux ans. Car dans la foulée de la plainte du Barça, Joan Laporta a lui affirmé que les 20 membres des Boixos Nois, groupe interdit au Camp Nou, sont venus à Lyon dans les bus officiels du FC Barcelone, pointant du doigt les actuels dirigeants catalans.