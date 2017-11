OL : Le 3e maillot dévoilé, et il a une histoire étonnante

Dans : OL, Ligue 1.

Ce mercredi matin, l'Olympique Lyonnais a officiellement présenté son troisième maillot pour la saison 2017-2018, une tunique réalisée par Adidas et qui a été pensée de manière assez originale. « Ce nouveau maillot a la particularité d’avoir été créé à la fois par le club, ses joueurs et la marque pour les supporters de l’OL. Cette tenue vient compléter les deux modèles déjà existants qui continueront à être portés durant le reste de la saison », précisent l'Olympique Lyonnais et Adidas. Ce maillot sobre et élégant est d'ores et déjà en vente au prix de 89,95 euros.