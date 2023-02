OL : Laurent Blanc ratera la Coupe de France

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Souffrant d'une pneumopathie, Laurent Blanc était absent sur le banc de l'Olympique Lyonnais contre Auxerre. Et l'entraîneur français sera encore au repos pour la réception de Grenoble mardi au Groupama Stadium, son retour étant désormais proche de l'aveu même de Franck Passi.

Le 14 février dernier, alors que l’Olympique Lyonnais préparait son déplacement à Auxerre, le club rhodanien dévoilait l’absence de Laurent Blanc, arrivé cet automne à l’OL après le licenciement de Peter Bosz. « Actuellement sous traitement dans le cadre d’une pneumopathie, l’entraîneur lyonnais est au repos et voit son état s’améliorer quotidiennement », précisait le club de John Textor, histoire de rassurer les fans du Président. Concrètement, c’est l’adjoint de Laurent Blanc, Franck Passi, qui était sur le banc pour le match, et la défaite, d’Anthony Lopes et ses coéquipiers au stade de l’Abbé-Deschamps. Mais le numéro 2 pense que le retour de l’entraîneur en chef est imminent même si, hélas, Laurent Blanc ne pourra pas diriger ses troupes mardi lors de la réception de Grenoble en quart de finale de la Coupe de France. Un rendez-vous devenu importantissime pour l’Olympique Lyonnais compte tenu du classement de Ligue 1 et de la bataille pour l’Europe.

L'OL espère le retour de Blanc contre Angers

Revenant sur la santé de son patron et ami, Franck Passi est relativement confiant concernant un retour tout de même rapide. Le coach adjoint pense que Laurent Blanc aura récupéré de sa pneumopathie dans les prochains jours et sera présent pour la réception du SCO Angers le samedi 25 février à 17 heures. En attendant, nombreux sont les supporters de l’OL à se demander qui dirigeait réellement la manœuvre contre l’AJ Auxerre, la réaction du banc lyonnais après les deux buts auxerrois étant particulièrement longue à se dessiner, Barcola ne remplaçant le pauvre Sarr que 20 minutes après le deuxième but d’Auxerre. De quoi laisser pas mal de monde dubitatif sur le coaching lyonnais lors de cette rencontre.