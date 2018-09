OL : Lacazette, Ménès, Djellit, indignation générale après l’affaire Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

La passion pour le football va parfois trop loin, et Bruno Genesio en a fait l’amère expérience dans la nuit de samedi à dimanche à Lyon. Après une soirée en restaurant en famille, l’entraineur lyonnais aurait été insulté par des « supporters » de l’OL, avant que ces derniers ne s’en prennent également à sa fille selon des témoins de la scène. Bruno Genesio aurait alors proféré des insultes avant de poursuivre les auteurs de ces actes lâches, pendant que d’autres préféraient filmer la scène. Un comportement peu glorieux et qui interfère clairement avec la sphère privée, que l’ensemble des consultants et suiveurs du football et de l’OL a dénoncé ce lundi après la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux avec même en guest star un certain Alexandre Lacazette, qui depuis Londres a tenu à soutenir son ancien coach.

Les joueurs,les entraîneurs,les clubs, le Foot dans sa globalité a besoin des supporters.

Mais ceux ci doivent garder à l’esprit que nous sommes « que » des Hommes avec nos qualités et nos défauts.Ce qui s’est passé ce week-end à Lyon n’est pas normal !

Soutien à Bruno Genesio — Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 3 septembre 2018

Je viens de voir passer les images où Bruno #Genesio est insulté dans sa vie privée. Juste dégueulasse... C'est déjà le Far West sur les réseaux sociaux où les injures lâches sont légion... Si maintenant ça déborde sur la vie privée, on est mal !!! — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) 3 septembre 2018

Je le connais, des témoins m’ont alerté en DM et c’est sa vie privée. De la personne qui a insulté sa fille parce qu’elle est la fille d’un entraîneur de foot, à ceux qui se font le relais de la vidéo, je trouve ça désolant — Bilel Ghazi (@BilelGhazi) 2 septembre 2018

Bruno Genesio est un homme, un père, un mari... et son métier est entraîneur de l’OL. Dans cet ordre- là. S’attaquer à l’homme, au père, au mari pour critiquer l’entraîneur est indigne et lâche. — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) 3 septembre 2018