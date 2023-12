OL ‍: Lacazette fait un énorme sacrifice pour sauver Lyon

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi soir, l'OL a battu Monaco en Ligue 1. Alexandre Lacazette se sera sacrifié pour permettre à ses coéquipiers d'aller chercher la victoire selon son entraineur.

A Lyon, si tout n'est pas encore parfait, l'espoir est de nouveau présent après deux succès de rang face à Toulouse puis Monaco. Ce vendredi soir en Principauté, les hommes de Pierre Sage ont longtemps souffert avant de trouver la faille contre le cours du jeu en fin de rencontre. Qu'à cela ne tienne, l'important était bien les trois points. Pierre Sage n'a en plus pas hésité à faire quelques sacrifices pendant la rencontre, notamment en sortant Alexandre Lacazette. Choix payant puisque ce sont les entrants qui auront fait la différence dans cette rencontre. Pour le nouvel entraineur des Gones, l'attitude de l'ancien joueur d'Arsenal est à souligner.

Lacazette, Pierre Sage est sur les fesses

Sur l'antenne de Prime Video, Pierre Sage n'a en effet pas tari d'éloges sur Lacazette, exemple pour ses coéquipiers. « Il vient d'enchainer les temps de jeu complets. On va tout faire pour qu'il joue contre Nantes. Il est sorti au bon moment. Il a l'expérience et ça démontre son état d'esprit par rapport à ses partenaires. Il met sa personne au second plan pour le bénéfice de l'équipe. Je pense qu'il est un peu à l'origine du but au final », a notamment précisé le technicien rhodanien, qui gagne de plus en plus de points à Lyon. D'ailleurs, il ne serait pas étonnant de le voir terminer la saison, à moins qu'une autre solution soit privilégiée en interne pendant la trêve hivernale. L'OL ne pourra pas se manquer, sous peine de casser une dynamique qui est repartie vers l'avant. Jorge Sampaoli ou encore Bruno Genesio sont des pistes annoncées comme crédibles.