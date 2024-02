OL ‍: Lacazette dépasse Cavani, respect

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Alexandre Lacazette les matchs et les buts. Le Général contribue largement au retour de l'Olympique Lyonnais dans la première partie du classement et à ce rythme, il peut rêver plus haut.

Lorsque l’été dernier l’intérêt de l’Arabie Saoudite pour Alexandre Lacazette avait été évoqué, et malgré certaines critiques acides contre son buteur, John Textor avait sorti les barbelés. Pour le propriétaire américain de l’OL, le départ du buteur historique du club était impossible à envisager. Tout comme cela l’était encore cet hiver, alors que Lyon était dans le dur et avait besoin de toutes ses forces vives pour viser le maintien en Ligue 1. Depuis, les choses se sont améliorées, mais la seule chose qui n'a pas changé, c'est la régularité du buteur de 32 ans. But après but, match après match, l'attaquant français confirme que les années n'ont pas de prise sur son efficacité. Et même sur les réseaux sociaux, où il était parfois sévèrement jugé par les propres supporters de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette a renversé la tendance.

Lacazette dépasse Cavani avec 139 buts

Il est vrai que ses statistiques sont ébouriffantes. La saison passée, le joueur revenu d'Arsenal gratuitement au mercato 2022 avait marqué 27 buts en Ligue 1 à seulement deux unités de Kylian Mbappé. Et en 2023-2024, le numéro 10 de l'Olympique Lyonnais a déjà planté 12 buts, se classant deuxième en L1 derrière...Kylian Mbappé. Le ratio de Lacazette est de 0,6 but par match joué, et selon les chiffres de la LFP, le buteur de l'OL a rapporté directement 16 points à son équipe grâce à ses buts, sachant que le club de Textor compte 28 points au classement de Ligue 1.

Mais, comme le fait remarquer le compte @MeteoFoot, en égalisant juste avant la pause vendredi soir à Metz, le Général Lacazette a marqué son 139e but sous le maillot de son club formateur. Et ce n'est pas anodin. Car désormais l'attaquant français est le deuxième meilleur buteur pour un seul club en Ligue 1 au XXIe siècle. Avec ses 169 buts avec le PSG, Mbappé est loin devant, mais Lacazette vient dorénavant de repousser d'un rang El Matador. Edinson Cavani en était à 138 buts dans notre championnat avec Paris et il est désormais troisième dans la hiérarchie. Sachant que Mbappé va quitter la Ligue 1 et que Lacazette a encore un an de contrat avec l'OL...