OL : Lacazette et Bosz, une bonne mise au point

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Selon les informations de Foot Mercato, le ton est monté à la mi-temps du match OL-Feyenoord entre Alexandre Lacazette et son entraîneur Peter Bosz.

L’été idyllique de l’Olympique Lyonnais va peut-être tourner au vinaigre. Sur un nuage après les signatures de Corentin Tolisso et d’Alexandre Lacazette, les supporters lyonnais ont été troublés dans leur tranquillité mardi soir, aux alentours de 20 heures. Une information de Foot Mercato a fait tiquer les supporters de l’OL et elle concerne justement l’une des recrues phares de l’été, à savoir Alexandre Lacazette. Selon le média, une altercation a eu lieu entre l’ancien buteur d’Arsenal et l’entraîneur de l’OL à la mi-temps du match amical contre Feyenoord ce week-end. « Rien d'exagéré mais pas anodin non plus. Cela fait plusieurs semaines que certains joueurs ne comprennent pas toutes les consignes du coach néerlandais » détaille FM, dont les informations ont logiquement provoqué un frisson de panique chez les supporters de l’Olympique Lyonnais.

Ce mercredi sur les réseaux sociaux, l’inquiétude est de mise pour la première fois de l’été à Lyon, où les questions sont nombreuses au sujet de Peter Bosz et de sa possible mauvaise entente avec le nouveau taulier du vestiaire, Alexandre Lacazette. « Ca commence… A mn avis, Bosz ne passera pas l’hiver », « Ca craint si c’est vrai… », « Déjà, ça commence bien… », « Depuis l'année dernière c'est flagrant déjà. Personne ne sait ce que veut Bosz », « Un retournement du vestiaire et un licenciement de Bosz ? Ça serait une superbe nouvelle mais a condition que la direction se remette fortement en question.. » ou encore « C’est pas faute de le dire depuis des mois. On voit clairement une marge entre ce que veut mettre Bosz en place et ce que l’on voit sur le terrain. Sa philosophie est louable mais son bouleau c’est de l’appliquer et de le faire comprendre à son groupe » peut-on lire sur Twitter, où les supporters de l’OL n’ont pas mis longtemps à choisir leur camp entre Peter Bosz et Alexandre Lacazette. Et sans surprise, c’est le buteur lyonnais qui a les faveurs du public. Reste maintenant à voir si la réponse de Lacazette aux rumeurs, qui a publié un simple « Waaaaaaaw » en réponse aux rumeurs de tensions avec Peter Bosz, suffiront à calmer les plus sceptiques.