OL : Lacazette absent deux semaines

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Sorti sur blessure à la pause du match OL-Lens, Alexandre Lacazette a passé des examens ce lundi et Lyon sait désormais à quoi s'en tenir.

A 31 ans, Alexandre Lacazette connaît son corps mieux que personne et dimanche soir, lorsqu’il a ressenti un petit souci à la cuisse contre le RC Lens, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a préféré mettre le clignotant et céder sa place. Et au lendemain de ce problème physique, Lacazette a passé une IRM à Lyon afin d’en savoir un peu plus sur la nature et la gravité de ce problème musculaire. Selon L’Equipe, l’examen a diagnostiqué une lésion à l’ischio, ce qui le contraindre à déclarer forfait pour deux semaines. Alexandre Lacazette ratera donc les matchs de Ligue 1 vendredi soir à Auxerre, puis le samedi prochain à Angers et probablement contre Grenoble en Coupe de France le 28 février.