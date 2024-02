OL ‍: La vraie star du mercato de Lyon, c'est lui

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cet hiver, l’OL a investi en recrutant sept joueurs pour renforcer l’effectif à la disposition de Pierre Sage. Au fil des semaines, l’un d’entre eux s’impose comme un élément de plus en plus important : Saïd Benrahma.

Lors du mercato hivernal, Saïd Benrahma a fait l’objet de longues et intenses négociations entre l’Olympique Lyonnais et West Ham. L’international algérien ne faisait pas spécialement du club rhodanien une priorité mais au fil que le mois de janvier avançait, les positions de toutes les parties se sont rapprochées jusqu’à déboucher sur un accord. Le deal s’est conclu avec quelques heures de retard sur un prêt payant de 5 millions d’euros et une option d’achat non-obligatoire estimée à 15 millions d’euros. Avec un transfert aussi onéreux, Saïd Benrahma est très attendu et ses premiers pas ont été assez discrets, il faut dire que l’ancien joueur de West Ham n’avait quasiment plus de temps de jeu à Londres.

Il a fallu être patient du côté lyonnais mais ces derniers matchs, Benrahma montre de très belles choses et a d’ailleurs été le meilleur joueur de l’OL contre Strasbourg, mardi en Coupe de France (0-0). Après la rencontre, le milieu offensif de 28 ans a savouré sa montée en puissance et a confirmé qu’il avait besoin d’un peu de temps pour retrouver son meilleur niveau, ce qu’il est en train de faire.

Saïd Benrahma savoure sa montée en puissance

« J’aurais dû être un peu plus tueur parce que j’ai eu des situations. Mais il y a des soirs comme ça. J’espère que dès dimanche contre Lens, ça va pouvoir changer et je vais pouvoir marquer. Je monte en puissance parce que ça faisait un bon mois que je n’avais pas joué avant Montpellier. Je me sens bien mieux, je prends de plus en plus de confiance. Mardi soir, j’ai fait 90 minutes, ça faisait un moment » a apprécié Saïd Benrahma, lequel s’impose de plus en plus comme un titulaire évident aux yeux de Pierre Sage dans le couloir gauche. Avec l’international algérien, Ernest Nuamah et Alexandre Lacazette, le coach de l’OL a peut-être trouvé son attaque même si les solutions sont nombreuses avec Rayan Cherki, Gift Orban ou encore Malick Fofana.