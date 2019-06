OL : La thèse se confirme, Lyon craque pour Digne

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Samedi soir, RMC dévoilait que l’Olympique Lyonnais regardait du côté de la Premier League dans sa quête d’un successeur à Ferland Mendy, dont le départ vers le Real Madrid est en bonne voie. Rapidement, le nom de Lucas Digne a émergé chez les supporters, sans pour autant que le nom de l’international français soit associé à celui de l’OL par les médias. Mais selon les informations obtenues par Soccer Link, c’est bel et bien le défenseur d’Everton qui est la piste mystère made in Premier League de l’OL sur le marché des transferts.

« Auteur d’une très bonne saison avec Everton, Lucas Digne a tapé dans l’œil des dirigeants rhodaniens pour remplacer Ferland Mendy. L’international français a rejoint les Toffees en provenance du FC Barcelone l’été dernier pour 25 ME » explique le média. Ces dernières heures, trois autres noms ont filtré pour palier à un éventuel départ de Ferland Mendy : Romain Perraud, Théo Hernandez et Youssouf Koné. A n’en pas douter, le prix de Lucas Digne n’aura rien à voir avec les trois défenseurs précédemment cités. C’est donc un choix fort que devront faire et assumer Juninho et Jean-Michel Aulas dans ce dossier cet été.