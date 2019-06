OL : Un Français à 20 ME recruté au mercato, l'idée est lancée

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Auteur d’une saison pleine, Ferland Mendy est tout proche de quitter l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’international tricolore s’impose doucement comme l’un des joueurs les plus prometteurs d’Europe au poste de latéral gauche, ce qui n’a pas échappé à Zinedine Zidane, qui en a fait sa priorité défensive au mercato. Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé, mais le départ de l’ancien Havrais vers Madrid apparaît comme inéluctable à Lyon, qui s’active déjà pour lui trouver un successeur. Selon L’Equipe, Youssouf Koné (Lille) est pisté, mais RMC a d’ores et déjà indiqué qu’un joueur de Premier League était également sur les tablettes de l’OL pour remplacer Ferland Mendy.

Et si c’était Lucas Digne ? Une piste plausible selon le site Olympique et Lyonnais. « L’ancien Parisien a ainsi revu ses ambitions à la baisse et s’est envolé pour Everton, qui a lâché un peu plus de 20 M€ pour convaincre le Barça de le céder. Sur les bords de la Mersey, l’international français s’est rapidement imposé, faisant parler sa puissance malgré son petit gabarit (1,78 m) et apportant la touche technique dont les Toffees avaient besoin. Auteur de 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues (en 37 matches), le Nordiste a été élu joueur de la saison par les supporteurs d’Everton » explique le média, pour qui Lyon serait bien inspiré de foncer sur l’international français, auteur d’une belle prestation avec les Bleus contre la Bolivie, dimanche soir. Reste que du côté d’Everton, on a sans doute la volonté de verrouiller l’ancien Barcelonais après sa saison très réussie…